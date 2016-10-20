محافظ الجيزة: تنفيذ شبكة طرق تربط الواحات بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

نفذت محافظة الجيزة شبكة طرق عملاقة لربط الواحات البحرية بالمحافظات المجاورة والتى من شأنها إحداث تنمية شاملة يستفيد منها أهالى الجيزة بأستثمارات 1.6 مليار جنيه .

وأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، خلال زيارته للواحات البحرية الخميس، أنه تم الانتهاء من طريق بنى مزار- الباويطى والذى يربط الواحات البحرية بمحافظة المنيا بطول 157 كم حتى تقاطعه مع طريق الواحات – القاهرة تم يمتد حتى تقاطع طريق الواحات –سيوة بطول 40 كم ليصبح إجمالى الطريق 197 كم بتكلفة 825 مليون جنية تمويل الجهاز المركزى للتعمير.

وأوضح الدالى، خلال الزيارة التى رافقه فيها نائبه اللواء أسامة شمعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات ، أن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية فى إزالة كافة التعديات التى كانت موجودة على حرم الطريق وكانت تعوق تنفيذه .

كما قام المحافظ خلال الزيارة بإفتتاح عدة طرق أخرى تشمل تطوير مدخل قرية منديشة ورصف طريق عين القصر الدولاب البحرى بقرية الزبو بتكلفة مليونى جنية وبطول 2كم ، وتفقد طريق “الواحات – الفرافرة” بطول 165 كم نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 140 كم وجهاز التعمير 25 كم بتكلفة 775 مليون جنية للاتجاه الواحد، وجار العمل حاليًا فى ازدواج الطريق .

وذكر الدالى أنه سيتم اعادة تخطيط منطقة المثلث التى تقع بتقاطع طريق الدائرى امتداد سيوة – الواحات مع طريق الواحات – القاهرة وهى منطقة تتعدد بها الحوادث، كما وجه بسرعة نقل 3 ابراج ضغط متوسط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وعمل دورانات.