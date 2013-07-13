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الحلقة الثالثة من "الكبير أوي": "جوني" يلتقي أهل المزاريطة في مؤتمر صحفي.. و"حزلقوم" يسبب له المتاعب

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الحلقة الثالثة من "الكبير أوي": "جوني" يلتقي أهل المزاريطة في مؤتمر صحفي.. و"حزلقوم" يسبب له المتاعب الحلقة الثالثة من "الكبير أوي": "جوني" يلتقي أهل المزاريطة في مؤتمر صحفي.. و"حزلقوم" يسبب له المتاعب

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "الثالثة" من مسلسل "الكبير أوي"، متاعب كثيرة من قبل "حزلقوم" لشقيقه "جوني"، والذي يجسد شخصيتهما الفنان أحمد مكي، بعد أن روى قصة فشله في "هوليوود".

في بداية الحلقة وصف "جوني" شقيقه "حزلقوم" بالشخص الطيب، وما أن بدأ يتعامل معه، تسبب "حزلقوم" في العديد من المتاعب لـ"جوني"، حيث استولى الأول على غرفة الثاني.

وخرج "جوني" إلى أهل المزاريطة بصحبة "هجرس"، المحب لـ"جوني" بشدة، وفي إطار كوميدي تحدث في "مؤتمر صحفي" لـ"المزاريطة" عن فيلم "تايتانك".

يذكر أن "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل.

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