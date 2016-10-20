سلسلة زلازل تضرب اليونان وتسبب أضرارا طفيفة بعدة مبان

أعلن مختبر علوم الزلازل بجامعة آثينا، أن سلسلة زلازل ضربت شمال اليونان ما تسبب فى وقوع أضرار طفيفة بعدد من المباني الكائنة قرب مركز الزلزال، فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى أو جرحى.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم الخميس، أن الزلزال الأول بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ووقع على عمق عشرة كيلومترات، وأتبعه زلزال آخر بلغت قوته 4.1 درجة خلال الليلة الماضية.

وأضافت الشبكة أن عشرة زلازل أخرى وقعت لاحقا تخطت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، فيما تراوحت قوة ثلاثة منها حول 5 درجات على المقياس ذاته، لافتة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 340 كيلومترا شمال غرب العاصمة آثينا.