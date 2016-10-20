إيران تنفي علاقتها بمهاجمة سفن أميركية قبالة سواحل اليمن

نفت إيران، اليوم الخميس، علاقتها بالهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا أميركية قابلة سواحل اليمن، ووصفت الاتهامات التي اطلقتها واشنطن بانها “مخالفة للواقع تنبئ عن حالة تخبط” لدى الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الايرانية.

وقال بهرام قاسمي الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان تصريحات المسؤولين الاميركيين “مخالفة للواقع ومترافقة مع سوء الظن وليست في محلها وتنبئ عن حالة التخبط لديهم”.

وأضاف “من الأفضل للعسكريين الأميركيين الذين لهم دور مباشر وغير مباشر لا ينكر في دعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في جائمه ضد الشعب اليني، العمل على منع المزيد من هذه الجرائم وسفك الدماء”.

وكان جنرال أميركي رفيع المستوى صرح الاربعاء، أن إيران قد تكون اضطلعت بدور في الهجمات الصاروخية للحوثيين على السفن الحربية الاميركية في البحر الأحمر.

وقال الجنرال جوزف فوتل قائد القيادة الوسطى للجيش الاميركي التي تشرف على العمليات في منطقة الشرق الاوسط “اعتقد ان إيران تلعب دورا في بعض هذه الامور، لديهم علاقات مع الحوثيين، لذا، فانني اشتبه بدور لها في ذلك”.