طلب إحاطة لوزير النقل حول «طريق الموت» بالشرقية

تقدمت زينب سالم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب تتسائل فيه عن سبب غياب دور المسؤولين بخصوص مشكلة طريق “الحسينية- فاقوس” بالشرقية، والذى يٌسمى طريق الموت، معربة عن أسفها الشديد على أرواح ضحايا هذا الطريق، حيث أن معدل الحوادث على هذا الطريق يزداد بشكل يومى-بحب قولها.

وأشارت سالم، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إلى أهمية هذا الطريق بالنسبة لمركز الحسينية باعتباره يربط بين عدة قرى، لافتة إلي أنه رغم ذلك الأمر إلا إنه يعانى من الإهمال الشديد وغير ممهد تماما للسير عليه وخاصة ليلا لأنه يفتقر لعواميد الإنارة.

وأضافت أن الأهالى فى منطقة الحسينية خاصة وفى محافظة الشرقية بشكل عام يعيشوا حالة من الذعر والخوف بسبب هذا الطريق وبالرغم من تقديمهم للشكاوى إلا أنه لم يتحرك أى مسؤول لحل الأزمة.

واختتمت النائبة مطالبة وزير النقل ومحافظ الشرقية ببذل مزيد من الاهتمام بشأن مشكلة طريق “الحسينية- فاقوس”، وإعادة بناء الطريق فى أسرع وقت، وتزويده بوسائل الإنارة، وذلك للحد من الحوداث المروعه على هذا الطريق