إعادة تشغيل موقع «9 ن» لمعالجة مياه الصرف الصحي بالاسكندرية

نفذ محافظ الإسكندرية رضا فرحات ومساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا هشام لطفي ومدير أمن الإسكندرية عادل التونسي ومساعد قائد المنطقة العسكرية الشمالية علي عادل عشماوي، جولة تفقدية لدائرة قسم العامرية ثان وبرج العرب, والتقوا مع كبار عائلة أبو بسيسة للاتفاق على إعادة تشغيل موقع “9ن” لمعالجة مياة الصرف الصحي.

وأشار فرحات إلى أهمية تشغيل الموقع لما يحققه من آثار إيجابية وتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالثغر, وتجنب التداعيات السلبية وحفاظا على صحة السكان

> والبيئة المحيطة.

وجاء اللقاء – وفقا لبيان صدر عن محافظة الإسكندرية – في إطار تفعيل التواصل وتنمية العلاقات الطيبة مع المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم, والتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع الحملة التي أطلقتها المحافظة لبدء توزيع السكر على المناطق المحرومة والتي لا توجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

وأكد الجميع أهمية التعاون بين المحافظة والمواطنين, والذي يأتي في إطار تقديم الدعم وتحقيق المصلحة العامة للإسكندرية ومواطنيها.