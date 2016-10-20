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الأحد.. «الكاميرا في المعركة» بسينما الإبداع

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الأحد.. «الكاميرا في المعركة» بسينما الإبداع الأحد.. «الكاميرا في المعركة» بسينما الإبداع

الكاميرا في المعركة

مصطفى حمزة

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية” الكاميرا في المعركة” بمناسبة أعياد أكتوبر بالتعاون مع جمعية الفيلم، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل بسينما مركز الإبداع الفني بالأوبرا.

تتضمن الاحتفالية كلمات للواء عبد الجابر أحمد أحد أبطال حرب أكتوبر، وأحمد نوار الفنان التشكيلي والقناص على جبهة القتال، مقدم شرطة وسام عبد العاطي نجل البطل محمد عبد العاطي صائد الدبابات الشهير في حرب أكتوبر، مدير التصوير محمود عبد السميع مصور وموثق الكاميرا في المعركة من يوليو 1969 إلى ما بعد انتصار أكتوبر.

كما تعرض الأفلام التسجيلية القصيرة ” صائد الدبابات”، “ثلاثية رفح”، وفيلم “العبور” فكرة وإنتاج وإخراج الدكتور أحمد نوار.

وفي نهاية الاحتفالية يعرض الفيلم الروائي الطويل ” أبناء الصمت” من إخراج محمد راضي.

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