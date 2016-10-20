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البورصة المصرية تربح 2.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء التداول

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البورصة المصرية تربح 2.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء التداول البورصة المصرية تربح 2.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء التداول

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 2.6 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة تداول اليوم ليصل عند مستوى 406,701 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.12%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.37% ، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.79%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.7%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84%.

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