تسيير 17 رحلة إضافية لأسوان تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على رمسيس

تبدأ شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، تسيير 17 رحلة إضافية ومنتظمة إلى مطاري أســــــــوان وأبو سمبل يومي 21 و22 أكتوبر وذلك لنقل الراغبين فى حضور مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني من الزائرين والأفواج السياحية وممثلي وكالات الأنباء العالمية لتغطية هذه الظاهرة الفريدة .

صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في إطار جهود الشركة الوطنية مصرللطيران لتنشيط حركة السياحة والسفر إلى جمهورية مصر العربية وبناء علي توجيهات وزير الطيران المدني.

وأوضح مسلم “إن شركة مصر للطيران لا تتوانى عن تقديم خدماتها من أجل إنجاح أي حدث يسهم في إستعادة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعة وخاصة مثل هذا الحدث السياحي والأثري ومايصاحبه من احتفالات وفنون شعبية الذي يساهم بدوره في التسويق والترويج للمقومات السياحية لمدينتي أسوان وأبوسمبل.”

هذا فإنه المقرر أن تسير شركتي مصر للطيران إكسبريس وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية 13 رحلة جــــــوية إلى أسوان بمعدل 8 رحلات إضافية ومنتظمة تسيرها شركة إكسبريس و 5 رحلات جوية أخرى تسيرها شركة الخطوط الجوية يومي الجمعة والسبت كما تسير شركة إكسبريس 4 رحلات جوية خلال نفس الفترة إلى مطار أبو سمبل