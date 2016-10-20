وزير الثقافة يسلم جوائز الأفلام المُشاركة بالمهرجان القومي للسينما‎

يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة – في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا – فعاليات حفل ختام الدورة العشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية تحت عنوان “السينما مفتاح الحلم”، والذي بدأت فعالياته في 12 أكتوبر الجاري، والذ تم تنظيمه من قِبل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، فيما يرأس المهرجان المخرج الدكتور سمير سيف.

وأوضح سيف، أن المهرجان هذا العام في تقليد جديد، سوف يقوم بعرض الأفلام الروائية القصيرة، التسجيلية، والتحريك الفائزة بجائزة أفضل فيلم في المهرجان هذا العام خلال حفل الختام، تشجيعًا من المهرجان القومي للسينما للسينمائيين الشباب.

يتضمن حفل الختام عرضًا استعراضيًا راقصًا بعنوان “الفيلم .. اتنين”، من إخراج محمد مرسي إبراهيم، ويدور حول أهم الثنائيات في السينما المصرية، وعلاقتها

> بفكرة الحلم المستوحاة من شعار دورة هذا العام “السينما مفتاح الحلم”.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه الدورة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تمنح جوائز الأفلام لجهه الإنتاج، كما تمنح جوائز الإخراج، وإخراج عمل أول، جائزة السيناريو، التصوير، جائزة التمثيل رجال، جائزة التمثيل دور ثان رجال، جائزة التمثيل نساء، جائزة التمثيل دور ثاني نساء، جائزة

> التصميم الفني، جائزة المونتاج، جائزة الصوت، جائزة الموسيقى، وجائزة خاصة بإجمالي 980 ألف جنيه.

وتمنح – في مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك – إلى المخرجين في كل قسم، جائزة أحسن فيلم وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية، جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة، جائزة أنطوان سليم للعمل الأول عن التحريك، بإجمالي 184 ألف جنيه، ليكون إجمالي جوائز الدورة العشرون للمهرجان القومي للسينما المصرية مليون و146 ألف جنيه.