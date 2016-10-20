مصر ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية، إن جمهورية مصر العربية رحبت بقرار الهدنة لمدة 72 ساعة، والذي أعلنه المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدءًا من اليوم الخميس، والذي يقضي بوقف شامل لكافة العمليات والأنشطة العسكرية بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب أبو زيد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – عن تطلع مصر إلى التزام جميع الأطراف بهذه الهدنة بما يفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات للوصول إلى حل يكفل الاستقرار والأمن لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية – في هذا الإطار – الموقف المصري الداعم للشرعية في اليمن، وأن الحل السياسي القائم على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية، وما أسفرت عنه جولات الحوار الوطني هو الطريق الأمثل للوصول إلى تسوية سلمية ودائمة بين كافة الأطراف.