الحلقة الثالثة من مسلسل "أبو الملايين": توقف نقل تركة "فوزي" بسبب "ناقة"

كتب : منى السداوي منذ 11 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل "أبو الملايين"، قيام فوزي، الذي يلعب دورة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، بالبدأ بنقل ثروته البالغ قيمتها 500 مليون درهم إماراتي، لأخيه وضاح، الذي يلعب دوره الفنان ناصر القصي.

تدور أحداث الحلقة فى إطار كوميدي، وأثناء تنفيذ فوزي خطته، قام وضاح بقتل ناقة أثناء علاجها، مما أدى إلى سجنه، فدفع فوزي ثمنها، لإخراج شقيقه من السجن، واستكمال نقل ممتلكاته باسمه، ولكن صاحب الناقة أصر على مقاضاته.

مسلسل "أبو الملايين"، قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وناصر القصي، وميس عمر، وأمل الموضي.