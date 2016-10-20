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سقوط شقيقين بحوزتهما 80 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالهرم

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سقوط شقيقين بحوزتهما 80 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالهرم سقوط شقيقين بحوزتهما 80 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالهرم

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على شقيقين لإتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 80 تذكرة هيروين بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان  ضباط إدارة مكافحة المخدرت بالجيزة تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء متابعتهم للحالة الأمنية بالهرم، وقبضوا على "كريم.ش" وشقيقه "امين" عاطلين بحوزتهما 80 تذكرة هيروين ومبلغ 145 جنيه و3 هواتف محمولة أثناء تواجدهما بشارع المجزر الالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، وتم إخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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