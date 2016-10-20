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وزير السياحة يشهد اختتام البرنامج التدريبي للكوادر السياحية الكونغولية

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وزير السياحة يشهد اختتام البرنامج التدريبي للكوادر السياحية الكونغولية وزير السياحة يشهد اختتام البرنامج التدريبي للكوادر السياحية الكونغولية

محمد يحيى راشد، وزير السياحة، في لقاءه مع الكوادر السياحية الكونغولية التي شاركت في البرنامج التدريبي

سلم محمد يحيى راشد، وزير السياحة، الكوادر السياحية الكونغولية التي شاركت في البرنامج التدريبي – المنفذ من قبل قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية – شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، الذي استهدف تعميق العلاقات السياحية والتعريف بالمقصد السياحي المصري، فضلًا عن عرض التجربة المصرية في مجال التدريب السياحي وصقل الخبرات.

وأعرب راشد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – عن سعادته بتواجد ممثلي القطاع السياحي من دولة الكونغو على أرض ، مشيرًا إلى أهمية تدعيم أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.

وشدد وزير السياحة، على أهمية التدريب كأحد أهم مكونات العملية السياحية، تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الموارد البشرية بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات.

وأوضح أهمية الزيارات والرحلات التعريفية وتبادل الخبرات في نقل صورة حقيقية عن مجريات الأمور في مصر، داعيًا الحضور إلى نقل تجربة زيارتهم لمصر ومعالمها وأثارها إلى بلادهم.

وتضمن البرنامج التدريبي – الذي أمتد فىيالفترة ما بين (9 – 18) من أكتوبر الجاري – العديد من الموضوعات السياحية ذات الاهتمام المشترك، والتي حرصت الوزارة من خلاله على تعريف السادة المشاركين في البرنامج التدريبي بالمنتج السياحي المصري، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في المجال السياحي.

كما تضمن البرنامج التعريف بأهم المقاصد السياحية المصرية، وأهم المنتجات السياحية في مصر والأهمية الاقتصادية للسياحة، ونبذة عن التراث الحضاري المصري، وعرض مبسط عن آلية العمل بوزارة السياحة المصرية والهيئات التابعة لها، فضلًا عن التسويق والتخطيط السياحي إلى جانب الاهتمام بالسياحة البيئية.

واشتمل البرنامج على ورشة عمل عن السياحة لتبادل الرؤى فيما يتعلق بتفعيل التعاون السياحي المُشترك، بالإضافة إلى زيارة تعريفية إلى المعالم الخالدة في القاهرة والجيزة كالأهرامات، المتحف المصري، برج القاهرة، ومنطقة الحُسين.

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