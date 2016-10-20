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وزير التعليم يوجه المديريات بتنفيذ كافة التأشيرات للنواب ومتابعتها

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وزير التعليم يوجه المديريات بتنفيذ كافة التأشيرات للنواب ومتابعتها وزير التعليم يوجه المديريات بتنفيذ كافة التأشيرات للنواب ومتابعتها

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم (52) بشأن إلتزام جميع المديريات التعليمية بتنفيذ كافة التأشيرات التى تصدر من الوزارة لأعضاء مجلس النواب.

كما أصدر الوزير، بحسب بيان صادر عنه اليوم الخميس، توجيهاته بأن يتولى أحد المختصين بإدارات الاتصال السياسى تنفيذ التأشيرات ومتابعتها خلال ثلاثة أيام، وفى حالة عدم إمكانية تنفيذ التأشيرة لتعارضها مع القواعد والقوانين يتم الإعلام بأسباب الرفض فى غضون المدة المشار إليها.

وأكد وزير التعليم، أنه فى حالة المخالفة، وعدم الالتزام بالتنفيذ سيتعرض المسئول عن ذلك للمساءلة الفانونية.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إتاحة كافة الخدمات لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

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