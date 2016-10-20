الهلالى يشدد على متابعة التحقيقات الواقعة بالمديريات التعليمية

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة وقائع فى مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، وتم عرضها على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقرر الهلالي، في بيان صادر عنه اليوم، إحالة واقعة قيام أحد الطلاب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، للتحقيق بالوزارة بعد قفزه من نافذة دورة المياه بالمدرسة، وجارٍ المتابعة.

كما قرر الوزير متابعة التحقيقات الجارية بشأن قيام أحد المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بمحيط مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة البدارى التعليمية، بمحافظة أسيوط، عشوائيًا للتحقيق؛ حيث أثار الذعر بين طلاب المدرسة.

ووجه الشربيني، بمخاطبة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمنى فى محيط المدرسة؛ حرصًا على أمن وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمدرسة.

ويأتي ذلك حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية وإعلان الحقائق للرأى العام، وفى ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة انضباط العملية التعليمية.