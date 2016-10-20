أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الهلالى يشدد على متابعة التحقيقات الواقعة بالمديريات التعليمية

Google+ Print
الهلالى يشدد على متابعة التحقيقات الواقعة بالمديريات التعليمية الهلالى يشدد على متابعة التحقيقات الواقعة بالمديريات التعليمية

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة  التربية والتعليم، عدة وقائع فى مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، وتم عرضها على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقرر الهلالي، في بيان صادر عنه اليوم، إحالة واقعة قيام أحد الطلاب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، للتحقيق بالوزارة بعد قفزه من نافذة دورة المياه بالمدرسة، وجارٍ المتابعة.

كما قرر الوزير متابعة التحقيقات الجارية بشأن قيام أحد المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بمحيط مدرسة الزعيم جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة البدارى التعليمية، بمحافظة أسيوط، عشوائيًا للتحقيق؛ حيث أثار الذعر بين طلاب المدرسة.

ووجه الشربيني، بمخاطبة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمنى فى محيط المدرسة؛ حرصًا على أمن وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمدرسة.

ويأتي ذلك حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية وإعلان الحقائق للرأى العام، وفى ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة انضباط العملية التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا