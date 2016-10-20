وزير التعليم يحيل بعض وقائع التعدي على الطلاب والمدرسين للتحقيق

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة وقائع في المديريات بجميع المحافظات، والتي تم عرضها على الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقرر الشربيني – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إحالة واقعة تعدي مدرس لغة عربية بمدرسة النهضة الإعدادية للبنين التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، بالضرب على أحد الطلاب، بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة، وإحداث إصابة به، وذلك أثناء الفسحة المدرسية، للشئون القانونية للتحقيق بالوزارة، ومتابعة التحقيقات الجارية بشأن نشوب حريق بمكتب شئون الطلبة بإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة مولوتوف من الخارج، مما أدى إلى احتراق الشباك الخشبي للحجرة.

كما قرر وزير التربية والتعليم، إحالة واقعة تعدي أحد أولياء الأمور لطالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، على إدارة المدرسة وبعض العاملين بها بالسب والقذف والتلفظ بألفاظٍ نابية، وتعدي نجله على بعض زملائه بالمدرسة للشئون القانونية للتحقيق بالوزارة.

وتضمنت قائمة القرارات” إحالة واقعة قيام أحد أولياءالأمور لطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية للبنين التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، ومعه بعض الأشخاص بالتعدي على العاملين بالمدرسة، للتحقيق بالوزارة، إحالة واقعة نشوب حريق بمدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، وإحالة واقعة إصابة عدد (9) من طلاب بمدرسة المحلاوي الابتدائية التابعة لإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية، بحالات قىء شديد ومغص معوي إثر تناولهم وجبة أكياس فيشار من مقصف المدرسة، للشئون القانونية للتحقيق بالوزارة؛ واستبعاد مدير المدرسة، والمشرف على مشروع الوحدة المنتجة بالمدرسة”.