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15 نوفمبر.. الحكم على «بديع» وآخرين في «حرق مجمع محاكم الإسماعيلية»

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15 نوفمبر.. الحكم على «بديع» وآخرين في «حرق مجمع محاكم الإسماعيلية» 15 نوفمبر.. الحكم على «بديع» وآخرين في «حرق مجمع محاكم الإسماعيلية»

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي – أرشيفية

حددت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، اليوم الخميس، جلسة 15 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية “حرق مجمع محاكم الإسماعيلية”.

ويتهم على ذمة القضية محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، فضلًا عن 309 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة بالإسماعيلية، بينهم سيدتين، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أحالت القضية – ديسمبر 2013 – إلى المحاكمة العسكرية.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من العام الماضي – تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة – حين اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع، فيما شهد محيط مجمع المحاكم حينها اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وبين قوات الجيش والشرطة، ما أسفر عن مقتل نحو 10أشخاص.

ويواجه المتهمون تهم ” القتل، اقتحام منشأة عامة، التحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش، فضلًا عن التخريب”.

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