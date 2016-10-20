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معالج روحاني: «لعيبة الزمالك مسحورة.. ولازم يشربوا هذه المياه قبل مباراة صن داونز»

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معالج روحاني: «لعيبة الزمالك مسحورة.. ولازم يشربوا هذه المياه قبل مباراة صن داونز» معالج روحاني: «لعيبة الزمالك مسحورة.. ولازم يشربوا هذه المياه قبل مباراة صن داونز»

لاعبي الزمالك – أرشيفية

استقبل خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، في برنامجه «برا الصندوق» علي قناة «العاصمة»، المعالج الروحانى علاء حسنين، في مداخلة هاتفية، زعم فيها الأخير أن ” لاعبى نادى الزمالك قد تعرضوا لأعمال سفلية للتأثير عليهم خلال مباراة صن داونز جنوب الأفريقي فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقي -حسب قوله-.

وقال حسنين، خلال المداخلة الهاتفية، إن السحر مذكور فى القرآن الكريم، وعلينا أن نؤمن بوجوده وبالفعل هناك عدد من لاعبى الزمالك قد تعرضوا لأعمال سحر للتأثير على مستواهم في مقدمتهم حارس المرمى أحمد الشناوى، واللاعب أحمد توفيق.

وشدّد المعالج الروحاني، على أن لاعبي الزمالك عليهم قراءة آيات معينة من القرآن الكريم على مياه وأن يشربها قبل أن يخوضوا المباراة المقبلة ببرج العرب لأنها صعبة، خاصة وأن هذه الأشياء تذيب السحر.

 وكان خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، قد أكد أن أحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأبيض، يمر بحالة نفسية سيئة بعد مباراة فريقه في ذهاب دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الأبيض، بـ3 أهداف نظيفة.

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