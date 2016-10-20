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وصول «جنينة» إلى محكمة التجمع الخامس لنظر استئناف حبسه

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وصول «جنينة» إلى محكمة التجمع الخامس لنظر استئناف حبسه وصول «جنينة» إلى محكمة التجمع الخامس لنظر استئناف حبسه

المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات – أرشيفية

وصل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، منذ قليل، إلى محكمة التجمع الخامس، لحضور محاكمته أمام جُنح مستأنف القاهرة الجديدة، على حكم حبسه في بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الـ600 مليار جنيه”.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار كريم الصفتي، وأحمد معوض أحمد كمال، وأمانة سر محمد المصري، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة -أول درجة – جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 األف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه.

كما كانت نيابة أمن الدولة العُليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، حين رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في .

 

 

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