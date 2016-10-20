رفض طلب رد قاضي «غرفة عمليات رابعة»

رفضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، نظر طلب الرد المُقدم من الدكتور محمود غزلان، القيادي بجماعة الإخوان المنحلة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، ضد المستشار معتز خفاجى، وتغريم ٦ آلاف لمقدمي الطلب، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قررت تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق للإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لحين الفصل في طلب الرد.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية ” قيادة جماعة إرهابية، تأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصام رابعة والنهضة، نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن محاولة وقف العمل بالدستور”.