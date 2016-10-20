رفض طلب رد قاضي «أحداث مكتب الإرشاد»

رفضت الدائرة 19 مدني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الخميس، طلب الرد المُقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفه إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، ضد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب، وتغريم كل منهما ٦ آلاف جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء طلب الرد في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين – يترأسهم محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المنحلة، ومساعده خيرت الشاطر، فضلًا عن 11 آخرين – بعد قبول الطعن بالنقض على أحكام إدانتهم في المحاكمة الأولى بتهمة التحريض على القتل، والشروع فيه، تنفيذًا لغرض إرهابي، حيازة أسلحه نارية وذخيره حية غير مرخصة.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، التحريض على العنف والبلطجة أمام مكتب الارشاد بالمقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو، والتي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ونتج عنها مقتل 9 أشخاص، وإصابة 91 أخرين”.