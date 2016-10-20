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" المرور " : إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام

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" المرور " : إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام " المرور " : إغلاق جزئى للطريق الدائرى بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى.

 وتستمر أعمال الصيانة مدة 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، لتجديد 3 فواصل معدنية فى مسافة 150 متر، فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطة بكوبرى 9 د، وسط انتشار للخدمات المرورية.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال ستكون على أيام الخميس والجمعة وتنتهى في الثامنة  من صباح السبت، لافتاً إلى أن الطريق مكون من 4 حارات مرورية وسيتم غلق الثلث الأوسط للطريق، بسبب الأعمال، فيما سيتم فتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية  بمحيط الأعمال، بناءاً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

 

 


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