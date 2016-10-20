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كوريا الجنوبية توقع اتفاقا لتشغيل أول محطة نووية فى الإمارات

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كوريا الجنوبية توقع اتفاقا لتشغيل أول محطة نووية فى الإمارات كوريا الجنوبية توقع اتفاقا لتشغيل أول محطة نووية فى الإمارات

محطة نووية – أرشيفية

قالت وزارة الطاقة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن شركة الكهرباء الكورية الحكومية وافقت على استثمار 900 مليون دولار فى شركة ستتولى تشغيل أول محطة طاقة نووية بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوزارة فى بيان أن شركة الكهرباء تتوقع أن يعزز الاتفاق إيراداتها بنحو 50 مليار دولار على مدى الستين عاما المقبلة.

وأضاف البيان، أن شركة الكهرباء الكورية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وقعتا الاتفاق، للاستثمار المشترك فى إدارة وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية على مدار العقود الستة المقبلة.

وفى 2009 فاز كونسورتيوم تقوده شركة الكهرباء الكورية بعقد بناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1400 ميجاوات فى محطة براكة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى الإمارات.

كوريا الجنوبية خامس أكبر مستخدم للطاقة النووية على مستوى العالم وتدير مفاعلاتها عبر شركة الكهرباء الكورية

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