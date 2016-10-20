إرهابيون يقصفون معابر لمنع خروج المدنيين من حلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن التنظيمات الإرهابية، استهدفت بالقذائف الصاروخية والطلقات الرشاشة والقناصة محيط معبر بستان القصر فى مدينة حلب فى محاولة منها لتعطيل التهدئة الإنسانية التى بدأت صباح اليوم الخميس.

وأفادت الوكالة أن 4 قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الأحياء الشرقية سقطت فى محيط معبر بستان القصر، مشيرًا إلى أن الإرهابيين استهدفوا المعبر أيضا بنيران الرشاشات والقناصة لترهيب المواطنين والمسلحين الراغبين بالمغادرة ومنعهم من ذلك.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس، أن قرار إيقاف الضربات الجوية على المسلحين فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب جاء تحضيراً للتهدئة الإنسانية، ودعت جميع المسلحين فى الأحياء الشرقية إلى ترك السلاح مع ضمان استفادتهم من مرسوم العفو.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى أن التهدئة الإنسانية المعلنة فى حلب تهدف إلى إجلاء المدنيين والجرحى وخروج المسلحين عبر 8 ممرات بينها اثنان لخروج المسلحين أحدهما يؤدى إلى الحدود السورية -التركية والثانى إلى إدلب.

وتقول السلطات السورية أن مجموعات إرهابية تنتشر فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب تحتجز مئات العائلات وتمنعهم من المغادرة وقامت خلال الفترة الماضية بإطلاق الرصاص على العديد من الأشخاص لدى محاولتهم التوجه نحو المعابر الآمنة فى حين تمكن العديد من المواطنين من الوصول إلى نقاط الجيش حيث تم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم.