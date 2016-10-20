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ضبط ومصادرة 40 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

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ضبط ومصادرة 40 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا ضبط ومصادرة 40 طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنيا

الخميس، 20 أكتوبر 2016 10:39 ص

>المنيا ـ حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من ضبط ومصادرة 40 طن سكر بدون فواتير محملة على سيارتين نقل قبل بيعه بالسوق السوداء، وذلك بالتعاون مع مباحث وإدارة تموين مغاغة وذلك فى إطار محاربة الغلاء وجشع التجار واحتكار السلع الغذائية والتموينية.

من جانبه، أوضح محمد سيد على رئيس مركز ومدينة مغاغة انه تم نقل هذه الكمية من السكر بمعدات الوحدة المحلية إلى مخازن التموين تمهيداً لبيعها للمواطنين بسعر 6،5 جنيه للكيلو مشيرا إلى انه تم تحرير المحاضر اللازمة للتجار الفاسدين وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 


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