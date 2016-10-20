وكيلاً جديداً بكلية التمريض ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات تضمنت تعيين وكيلاً جديداً بكلية التمريض وعدد من رؤساء الأقسام الجدد بكليتيّ الآداب والتربية الرياضية .

وشملت القرارات في كلية التمريض تعيين الدكتورة شلبية السيد أبو زيد أحمد الأستاذ بقسم تمريض البالغين وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، وكذلك قيام الدكتورة ربعة حامد حسانين حسين الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع بالعمل رئيساً للقسم .

كما تضمنت القرارات في كلية التربية الرياضية تعيين الدكتور كمال سليمان حسن علي الأستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية رئيساً للقسم , وكذلك الدكتور طارق فاروق عبد الصمد الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة رئيساً للقسم , وذلك لمدة ثلاث سنوات لكلٍ منهما .

وفيما يخص كلية الآداب أصدر سيادته قراراً بتعيين الدكتور محمود علي عبد المعطي عبد الناصر الأستاذ بقسم اللغة العربية رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات , وقيام الدكتور حسام الدين جاد الرب أحمد الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بالعمل رئيساً للقسم .