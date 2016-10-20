انطلاق أعمال الاجتماع الدولى حول الموصل بباريس بمشاركة مصر

انطلقت صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال الاجتماع الدولى رفيع المستوى لإرساء الاستقرار فى الموصل بمشاركة مصر ضمن اكثر من 20 دولة ومنظمة.

ويمثل مصر فى هذا الاجتماع الدولى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير طارق القونى فيما يمثل الجامعة العربية السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون مكتب الأمين العام.

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند قد افتتح الاجتماع الذى يعقد برئاسة وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرولت ونظيره العراقى إبراهيم الجعفرى لبحث حماية السكان المدنيين فى الموصل والقرى المجاورة، وتقديم المساعدة الإنسانية، ووضع السلطات العراقية خطة لإرساء الاستقرار فى الموصل وضواحيها".

كما ألقى رئيس وزراء العراق حيدر العبادى كلمة تم نقلها عبر الفيديو كونفرانس تناول فيها جهود السلطات العراقية للقضاء على داعش بدعم من التخالف الدولى والعمل على عودة النازحين والحفاظ على وحدة وتلاحم أبناء الشعب العراقى بكافة مكوناته.

وتشدد فرنسا على ضرورة الحفاظ على تلاحم مكونات الشعب العراقى لا سيما فى مرحلة ما بعد تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الارهابى.

كما تؤكد على أهمية أن تتيح عملية تحرير الموصل التى تقودها العراق بدعم من المجتمع الدولى أقصى فاعلية ممكنة للقضاء على داعش وحماية المدنيين واتمامها بالتوازى مع صياغة اتفاق سياسى شامل بين الفاعلين العراقيين وبدعم من الشركاء الإقليميين المنخرطين فى المعركة ضد داعش.

يشار إلى أن هذا الاجتماع- الذى تشارك فيه الولايات المتحدة وتركيا ودول الخليج والأوروبيين وإيران التى لم تكن مدعوة فى بادىء الأمر- يعقد قبل أيام من اجتماع فى باريس أيضا، لوزراء دفاع أبرز الدول المشاركة فى التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" لعرض تفاصيل معركة الموصل.