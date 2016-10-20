«نينتندو» اليابانية تكشف عن جهازها الجديد للألعاب

تستعد شركة “نينتندو” اليابانية – إحدى أهم الشركات المختصة بألعاب الفيديو – اليوم الخميس، لإطلاق فيديو مدته 3 دقائق، تكشف من خلاله جهازها الجديد لألعاب الفيديو جديد.

وأطلقت الشركة الرائدة في عالم الألعاب اسمًا رمزيًا على الجهاز الجديد هو “NX”، فيما يترقب المختصون مميزاته وخصائصه التي سيعلن عنها اليوم.

ووصلت مبيعات “نينتندو” من وحدة التحكم “وي يو” الحالية إلى 13 مليون وحدة منذ 2012، فيما باعت 101 مليون وحدة من سابقتها “وي” التي أصدرتها في 2006.

وتأمل “نينتندو”، بنجاح هذا الجهاز الجديد، بعد هذه المبيعات التي اعتبرت “مخيبة للآمال”، والتي أجبرتها على دخول عالم ألعاب الهواتف الذكية، مع زيادة حدة المنافسة مع “سوني كورب” و”مايكروسوف”.

سكاي نيوز