أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عفت السادات : مظاهرات 11نوفمبر مصطنعة وتفتقر الى العقل والمنطق

Google+ Print
عفت السادات : مظاهرات 11نوفمبر مصطنعة وتفتقر الى العقل والمنطق عفت السادات : مظاهرات 11نوفمبر مصطنعة وتفتقر الى العقل والمنطق

عفت السادات

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن الدعوات التى تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، للخروج في 11 نوفمبر القادم والتظاهر ضد النظام المصري، هى دعوات مصطنعة تفتقر الى العقل والمنطق وتحاول جر المواطنين لإحداث فوضي، إضافة الى إطلاقها من تركيا عبر المدعو ياسر العمدة المقيم في اسطنبول، و الذي يعرف نفسه بأنه المتحدث باسم الحركة الداعية للتظاهرات ، والذي يعمل فى قناة «الشرق» الإخوانية التى تبث من تركيا.
> وقال السادات في تصريحات صحفية ، أنه مما لا شك فيه أن هناك أزمة إقتصادية عنيفة تمر بها الآن، واجراءات إقتصادية صعبة لا مفر أمام النظام أن يقرها ، وكل هذا أدي إلي وجود حالة غضب داخل عدد ليس بقليل من المواطنين ، مؤكدا ان حل الازمة الحالية يكمن فى ايجاد أمل للمواطن أن الغد سيكون أفضل مشيرا إلى أن القرارات الصعبة قاسية لكنها مثل الدواء المر الذي على المريض تناوله حتى يشفى من مرضه.
> وإلقي السادات باللوم على الحالية، مؤكدا أن أبرز المساؤي التى تصر عليها هذه الحكومة هو عدم الخروج للناس لشرح أبعاد الموقف الإقتصادي والقضاء على الإشاعات فى مهدها، وبث رسائل الطمأنينة للمستثمرين المصريين والأجانب لخلق بيئة عمل جاذبة وقادرة على القضاء على البطالة .
> وناشد السادات وسائل الاعلام عدم تضخيم أمر تلك الدعوات، والحديث عنها بشكل مبالغ وتهويلها، مؤكدا ان الشعب المصري ورغم الأزمة الإقتصادية يعي ويدرك أن التظاهرات وأعمال التخريب لن تصلح الأمور بل ستزيدها سوءاً، لأن التوقف في منتصف الطريق لن يفيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر