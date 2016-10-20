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باكستان تتهم الهند بإطلاق النار على خط المراقبة في إقليم كشمير

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باكستان تتهم الهند بإطلاق النار على خط المراقبة في إقليم كشمير باكستان تتهم الهند بإطلاق النار على خط المراقبة في إقليم كشمير

القوات الهندية في اقليم كشمير

اتهمت باكستان القوات الهندية بإطلاق النار بشكل “غير مبرر” على خط المراقبة فى إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 5 آخرين.

ونقلت قناة “جيو” الباكستانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا قوله أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص يدعى عبد الرحمن (28 عاما) إلى جانب إصابة 5 مدنيين آخرين بينهم امرأتان وطفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أن العلاقات الهندية الباكستانية شهدت توترا ملحوظا مؤخرا، حيث تتهم إسلام آباد نيودلهى باستخدام القوة المفرطة ضد سكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين، ما أسفر عن مقتل نحو 110 أشخاص فى الآونة الأخيرة.

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