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وزيرة التعاون الدولى تفتتح مركز الأطراف الصناعية في مطروح غدًا

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وزيرة التعاون الدولى تفتتح مركز الأطراف الصناعية في مطروح غدًا وزيرة التعاون الدولى تفتتح مركز الأطراف الصناعية في مطروح غدًا

الدكتورة سحر نصر – وزيرة التعاون الدولي

تزور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الجمعة، محافظة مطروح لافتتاح أول مركز للأطراف الصناعية لمصابي الألغام بقرية القصر 15 كيلو متر غربي مرسى مطروح.

ومن المقرر أن يكون في استقبال الوزيرة اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وعددًا من المسئولين عن تنمية الساحل الشمالي والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام.

ويعد مركز الأطراف الصناعية الأول بمحافظة مطروح والمحافظات المجاورة، حيث يستهدف إمداده المصابين بالأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات التركيب والصيانة، لحوالي 764 من مصابى الألغام في مطروح، بالإضافة إلى المصابين المقيمين المحافظات المجاورة كالإسكندرية والبحيرة والمحافظات الواقعة شمال وغرب بالإضافة إلى المصابين فى ليبيا.

وأقيم المركز بمنحة من الاتحاد الأوربي وبدعم من القوات المسلحة ومحافظة مطروح، للتيسير على المعاقين من مصابي الألغام تكبد مشقة السفر إلى القاهرة لعدة مرات لتصنيع الأطراف الصناعية، كما يوفر المركز 16 فرصة عمل لأبناء مطروح.

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