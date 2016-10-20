الهند تبحث إلغاء «الطلاق بالثلاثة» بين الأزواج

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الخميس، إن المحكمة العُليا في الهند تدرس إلغاء “الطلاق بالثلاثة”، الأمر الذي قد يثير غضب رجال الدين المسلمين.

ونشرت الصحيفة تقريرًا مطولًا يتحدث عن معاناة إحدى النساء المسلمات من تصرفات زوجها، وتهديداته المتكررة باللجوء إلى الطلاق، لتسلط الضوء على هذه القضية الحساسة.

وكشفت أن الهند – التي تعد موطن ثالت أكبر تجمع للمسلمين – تعتزم إلغاء الطلاق بالثلاثة، على غرار بنغلادش وباكستان التي حظرت في السابق “هذا النوع” من الانفصال بين الزوجين.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة العُليا تسعى إلى حظر الطلاق بالثلاثة، وما يعرف بـ”التحليل” أي زواج “المطلقة بالثلاثة” من رجل غريب ثم الانفصال عنه، في حال أراد طليقها الأول الاقتران بها مجددًا.

واعتبرت الصحيفة أن مشروع المحكمة يسهم في تحرير أكثر من 90 مليون مرأة مسلمة من العيش “تحت سوط” الطلاق بالثلاثة، ويأتي في سياق مساعيها للمساواة بين الجنسين.

سكاي نيوز