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السيسي يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة

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السيسي يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة السيسي يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة

الرئيس-عبد-الفتاح-

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة فيليبو غراندى، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

 ويزور “غراندى” للقاء كبار المسئولين، وتقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصحة أحمد عماد الدين، توفر بموجبها مفوضية اللاجئين معدات طبية عالية المستوى تعود بالفائدة على كل من المجتمع المضيف واللاجئين المقيمين فى مصر.

 كما يوقع غراندى، خلال زيارته لمصر، مذكرة تفاهم مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتعزيز برنامج أعمال المفوضية المختصة بالحماية فيما يتعلق بالنزوح القسرى وتفعيل استراتيجيات لمعالجة قضايا الهجرة المختلطة والاتجار بالبشر وحماية الأطفال والنساء فى إطار طلب اللجوء.

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