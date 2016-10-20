الحكومة تبحث سبل توفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، بالإضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ، والخدمات التي تقدم للمواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والسلع بأسعار مخفضة.

وتطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه إلى مناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبحث ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظات حاليا طبقا للجداول الزمنية المحددة لها خاصة والتي تستهدف تحقيق تحسن في مناخ الاستثمارات بوجه عام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة وغيرها من القرارات التي سيتم بحثها للموافقة عليها، والتي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، ومن أبرزها استكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.

أ ش أ