المحكمة تنظر معارضة «ناعوت» على حكم حبسها بـ«ازدراء الأديان»

وصلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، الكاتبة فاطمة ناعوت، لحضور جلسة معارضتها على حكم حبسها ٣ سنوات بتهمة ازدراء الأديان، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت جنح مستأنف السيدة زينب، أيدت – مارس الماضي – حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية تهامها بازدراء الدين الإسلامي.

وأحالت نيابة السيدة زينب “ناعوت” إلى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية “ذبح الأضاحي” من خلال تدوينة على موقع “تويتر”، فمي انفت “ناعوت” أن يكون هدفها ازدراء الدين، موضحةً أن تناولها وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يُعد نوعًا من الأذى الذي يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.