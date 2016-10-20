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الليلة.. أولى حلقات «العيلة مع رجاء» على «ON E»

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الليلة.. أولى حلقات «العيلة مع رجاء» على «ON E» الليلة.. أولى حلقات «العيلة مع رجاء» على «ON E»

الفنانة رجاء الجداوي، تقدم “العيلة مع رجاء”

كتبت – إنجي لطفي:

تقدم الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج “العيلة مع رجاء”، كحلقةٍ أسبوعية خاصة في إطار برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع على شاشة “ON E” الفضائية.

“العيلة مع رجاء”.. برنامج اجتماعي تفاعلي موجه لجميع أفراد الأسرة، حيث تقدم “الجداوي” استشارات ونصائح على الهواء، وتجيب عن استفسارات المشاهدين فيما يخص الأمور الحياتية، الاجتماعية، والسلوكية، عن طريق خط مفتوح على الهواء مباشرةً – لأول مرة – للتواصل مع المشاهدين.

ومن المقرر إذاعة البرنامج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

 

 

 

 

 

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