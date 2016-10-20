السيسي يلغي قرارين لـ«مبارك» بشأن أراضٍ بخليج السويس والساحل الشمالي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 460 لسنة 2016، بإلغاء قراراً رئيس الجمهورية رقماً 458 لسنة 1993، 107 لسنة 2000 الصادران، باعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، على إن تعود الأراضى محل هذين القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور عبر الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، بألا يخل إلغاء القرارين المشار إليهما فى المادة الأولى بأى من المراكز القانونية القائمة منذ وقت صدورهما وحتى تاريخه.