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العبادي: حملة الموصل تجري أسرع مما كان متوقعًا

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العبادي: حملة الموصل تجري أسرع مما كان متوقعًا العبادي: حملة الموصل تجري أسرع مما كان متوقعًا

حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن الحملة على تنظيم “داعش” في الموصل تجري بسرعة أكبر مما كان مخططا له في البداية.

وقال العبادي لمسؤولين كبار في باريس في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن القوات تتقدم صوب البلدة بسرعة أكبر مما كان متصورا ومما كان مقررا في خطة الحملة.

وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولوند، خلال افتتاحه اجتماعًا في باريس لبحث مستقبل الموصل إن هناك دلائل على أن مقاتلي تنظيم “داعش” يفرون بالفعل إلى مدينة الرقة وهي معقلهم في سوريا مشيرا إلى أنه يجب بذل كل جهد لمنع إعادة تجمعهم هناك.

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