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تصادم 3 سيارات أعلى كوبري 15 مايو وكثافات مرورية بمحور «المشير»

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تصادم 3 سيارات أعلى كوبري 15 مايو وكثافات مرورية بمحور «المشير» تصادم 3 سيارات أعلى كوبري 15 مايو وكثافات مرورية بمحور «المشير»

أرشيفية

توقفت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو تجاه الجيزة وأعلى محور عرابى، منذ قليل، بسبب حادث تصادم وقع بين 3 سيارات.

كما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من غرفة النجدة بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق النصر للقادم من مخرج كوبرى 6 أكتوبر تجاه محور النصر.

وشهد محور المشير إعاقة فى حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارة نقل أدى إلى كثافات مرورية للقادم من القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وكثافات مرورية بمحور صلاح سالم بعد كوبرى الفنجرى تجاه المطار بسبب تعطل أتوبيس كبير الحجم، وإعاقة مرورية بمحور مصطفى النحاس وطريق الأوتوستراد أعلى منطقة الزهراء بسبب توجه الموظفين إلى مقر عملهم وأيضا طلاب المدارس.

 وانتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان البلاغات والمحاور والطرق التى تشهد كثافات مرورية لتسيير الحركة المرورية.

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