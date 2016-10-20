ضبط 2,5 طن سكر حجبها شاب عن التداول بأبو تيج فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج وضباط مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 2 طن و650 كيلو سكر خزنها شاب لحجبها عن التداول بالبندر دائرة القسم.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد تمكن قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد محمد الشربينى معاون أول مباحث القسم بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين من تحديد أماكن تخزين السلع الغذائية الرئيسية بأحد المخازن بالبندر دائرة القسم، ملك "م ح ع ع" 38 سنة حاصل على دبلوم مقيم دوينة دائرة مركز أبوتيج وبحوزته كميات كبيرة من السكر (بغرض حجبها عن التداول( حبس سلعة ) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى (2 طن650و كيلو) سكر .

تم التحفظ على المضبوطات وتحريرالمحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.