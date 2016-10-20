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ضبط 3 أطنان سكر وأرز خزنها 5 أشخاص لحجبها عن التداول بأسيوط

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ضبط 3 أطنان سكر وأرز خزنها 5 أشخاص لحجبها عن التداول بأسيوط ضبط 3 أطنان سكر وأرز خزنها 5 أشخاص لحجبها عن التداول بأسيوط

>أسيوط ــ هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومديرية بالمحافظة، من ضبط 5 أشخاص بينهم موظف وجامعى حجبوا 2 طن و910 كيلو سكر وأرز وكمية من الزيت عن التداول بغية إحداث أزمة، لبيعها فى السوق السوداء بعدد من مراكز المحافظة.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المراكز والأقسام بالتنسيق ومباحث ومديرية التموين، من ضبط "س م ف" 32 سنة مقيم الغنايم غرب دائرة مركز الغنايم بحوزته كميات كبيرة من الأرز والسكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، بإجمالى 480 كيلو سكر، و100 كيلو من الأرز.

 

وألقى القبض على "م س ح" 45 سنة سائق مقيم بندر أبنوب وبحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة )، لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، بإجمالى 980 كيلو من الأرز داخل مسكنه. كما تم ضبط "ف ف ا" 55 سنة موظف بإدارة أبنوب مقيم بندر أبنوب وبحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، بإجمالى 600 زجاجة زيت كهرمانة بدون فواتير.

 

كما تم ضبط "ع ع ع ح" 26 سنة مقيم العصارة دائرة مركز الفتح.. وبحوزته كميات كبيرة من السكر ناقص الوزن بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، بإجمالى 560 كيلو من السكر، وضبط "ه. ش ا س" 40 سنة بكالوريوس مقيم شارع الهلالى دائرة قسم ثان أسيوط.. بحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة ) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 880 كيلو سكر.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحريرالمحضر اللازم للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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