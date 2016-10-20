تركيا تعتقل 40 جنديًا من قاعدة جوية على صلة بتحركات الجيش

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس إن السلطات اعتقلت 40 جنديا من قاعدة جوية فى مدينة قونية الواقعة فى منطقة الأناضول فى إطار تحقيقات فى محاولة انقلاب وقعت فى يوليو.

وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن السلطات كانت قد أصدرت أوامر لاعتقال 47 جنديا من قونية فى الموجة الثالثة من إجراءات تستهدف من يشتبه أنهم أتباع لرجل الدين فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة التركية جولن بتدبير محاولة الانقلاب.

وسجنت تركيا أكثر من 32 ألف شخص وعزلت 100 ألف من بينهم شخصيات عسكرية كبيرة من وظائفهم فى الأمن والجهاز الحكومى لمزاعم عن صلتهم بشبكة جولن. وينفى جولن أى صلة له بمحاولة الانقلاب.

رويترز