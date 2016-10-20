البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل وسط الإسكندرية.

وتضمنت فعاليات زيارة البابا تواضروس الرعوية عظته الروحية, وعقد لقاء مع مجلس كهنة الإسكندرية ناقش خلالها بعض الأمور الدينية.

حضر الزيارة الأنبا بافلي الأسقف العام وأسقف الشباب بالإسكندرية والقمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس أبرام أميل سكرتير مجلس الكاهنة وعدد من القساوسة وشعب الكنيسة.

وشددت مديرية أمن الإسكندرية من تواجدها بمحيط الكاتدرائية ووضع الكردونات الحديدية وبوبات الكشف عن المعادن والأجسام الحديدية علي أبواب الكاتدرائية تأمينا للزيارة.