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القبض على «شرشوب» عقب بثه «فيديو تحريضي» ضد الدولة بأسيوط

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القبض على «شرشوب» عقب بثه «فيديو تحريضي» ضد الدولة بأسيوط القبض على «شرشوب» عقب بثه «فيديو تحريضي» ضد الدولة بأسيوط

المتهم شرشوب

ألقت وحدة مباحث مركز ساحل سليم بأسيوط، اليوم الخميس، القبض على عامل سبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، ظهر في مقطع “” على موقع “يوتيوب” يحرض فيه بالسب والقذف على رموز الدولة والإعلاميين وسياسات الدولة، وتداوله عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت وحدة المباحث قد أعدت أكمنة أسفرت عن ضبط “ك. هـ. ح. ع- 36 عاما- عامل”، وشهرته “شرشوب همام” مقيم ببندر ساحل سليم، وسبق اتهامه فى 16 قضية (نشل ــ ضرب ــ مخدرات ــ تحريض على الفتنة الطائفية)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي جنح مركز ساحل سليم لسنة 2016 (تحريض على الفتنة الطائفية على يوتيوب، وحكم فيها بالسجن 3 سنوات غيابيا)، وجنح مركز ساحل سليم لسنة 2016 (تبديد وحكم فيها بالسجن حضوري أسبوع وكفالة 200 جنيه، بجلسة 3/10/2016).

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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