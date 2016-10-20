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استمرار فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين لليوم الثانى على التوالى

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استمرار فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين لليوم الثانى على التوالى استمرار فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين لليوم الثانى على التوالى

معبر رفح – أرشيفية

تواصل اليوم الخميس، فتح معبر رفح بين وقطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى، حيث بدأ المعبر فى استقبال العابرين من المسافرين بين الجانبين .

وقال مصدر فى معبر رفح من الجانب المصرى، إن اليوم الأول شهد مرور961 مسافرا بين الجانبين بينهم 624 وصلوا من الجانب الفلسطينى للأراضى المصرية، وغادر مصر إلى قطاع غزة 337 مسافرا، ومكثت فترة تشغيل المعبر فى اليوم الأول من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة الواحدة من فجر اليوم.

وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم، أن المسموح بعبورهم، من تم التنسيق لدخولهم مسبقا من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى القادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، والطلبة الدارسين فى الخارج، والعائدين لقطاع غزة من الجانب المصرى، والمرضى العائدين من رحلات علاج، وتم إلغاء الإجازات للعاملين داخل المعبر، وإعلان حالة الطوارئ طوال فترة تشغيله.

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