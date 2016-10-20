أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. طلاب مدرسة ثانوية بسوهاج يعثرون على "دبور" داخل علب المربى

Google+ Print
بالصور.. طلاب مدرسة ثانوية بسوهاج يعثرون على "دبور" داخل علب المربى بالصور.. طلاب مدرسة ثانوية بسوهاج يعثرون على "دبور" داخل علب المربى

>سوهاج محمود مقبول

بعد العثور على أمواس حلاقة داخل بسكويت التغذية بمدارس التربية والتعليم فى مارس من العام الماضى، ابتكر موردو الأغذية للمدارس هذا العام بمحافظة سوهاج تقليعة جديدة من نوعها فى مدرسة ثانوية، وهى علب مربى بـ"الدبور الجبلى".

تحفظت إدارة المدرسة على علب المربى تمهيدا لتحرير محضر بقسم شرطة طهطا ضد مورد الأغذية .

ومن جانبه أوضح محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إخطار مديرية الصحة وتم التحفظ على العينات، وتم أخذ عينات عشوائية من المربى وتم فتح تحقيق عاجل فى الواقعة للوقوف عما إذا كانت تلك العلبة عثر على الدبور بداخلها وهى مغلقة أم مفتوحة والواقعة قيد الفحص والتحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365