بالصور.. طلاب مدرسة ثانوية بسوهاج يعثرون على "دبور" داخل علب المربى

بعد العثور على أمواس حلاقة داخل بسكويت التغذية بمدارس التربية والتعليم فى مارس من العام الماضى، ابتكر موردو الأغذية للمدارس هذا العام بمحافظة سوهاج تقليعة جديدة من نوعها فى مدرسة ثانوية، وهى علب مربى بـ"الدبور الجبلى".

تحفظت إدارة المدرسة على علب المربى تمهيدا لتحرير محضر بقسم شرطة طهطا ضد مورد الأغذية .

ومن جانبه أوضح محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إخطار مديرية الصحة وتم التحفظ على العينات، وتم أخذ عينات عشوائية من المربى وتم فتح تحقيق عاجل فى الواقعة للوقوف عما إذا كانت تلك العلبة عثر على الدبور بداخلها وهى مغلقة أم مفتوحة والواقعة قيد الفحص والتحقيق.