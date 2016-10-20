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إنهاء خضومة ثأرية بين عائلتى بخيت حماد والحمادنة بسوهاج اليوم

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إنهاء خضومة ثأرية بين عائلتى بخيت حماد والحمادنة بسوهاج اليوم إنهاء خضومة ثأرية بين عائلتى بخيت حماد والحمادنة بسوهاج اليوم

>سوهاج ـ محمود مقبول

تسدل مديرية أمن سوهاج اليوم الستار على الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتى "بخيت حماد" و"الحمادنة" بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واستكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر عام 2016.

 

تقام مراسم الصلح النهائى بسرادق بقطعة أرض أمام منازل العائلة الثانية، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأهالى العائلتين والقرية والقرى المجاورة، واتفق الطرفان على القسم على كتاب الله والتعهد بنبذ العنف، وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4301 إدارى المركز لسنة 2016.

 


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