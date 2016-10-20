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طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 27

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طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 27 طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 27

القاهرة – أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ورجح الخبراء – فيما يخص حالة البحر المتوسط – أن تكون معتدلة، فيما ترتفع الأمواج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، كما رجحوا – فيما يخص حالة البحر الأحمر – أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :” القاهرة 20/27 – الإسكندرية 22/26 – الإسماعيلية 18/27 – السويس18/28 – الغردقة 23/31 – شرم الشيخ 26/31 – الأقصر 21 / 34 – أسوان 23/36 – شلاتين 23/33 – السلوم 16/25″.

 

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