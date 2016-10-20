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نجاح الوساطة المصرية لتأمين عمليات إجلاء الجرحى وإيصال المساعدات لأهالي حلب

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نجاح الوساطة المصرية لتأمين عمليات إجلاء الجرحى وإيصال المساعدات لأهالي حلب نجاح الوساطة المصرية لتأمين عمليات إجلاء الجرحى وإيصال المساعدات لأهالي حلب

وزارة الخارجية – أرشيفية

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن” تقوم بمساعي وساطة من خلال البعثة المصرية في دمشق، للتنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة العاملة في دمشق والسلطات السورية، لتخفيف معاناة أهالي حلب وإجلاء الجرحى وكبار السن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في حلب”.
> وأضاف أبو زيد – فقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – أن السفارة المصرية في دمشق تلقت موافقة السورية على المسعى المصري، وجار ترتيب زيارة للقائم بالأعمال المصرية في دمشق، المستشار محمد ثروت سليم، إلى حلب للإشراف على عمليات إجلاء الجرحى وكبار السن، فيما تقوم مصر حاليًا باستكمال مسعاها للتوسط لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة في حلب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن هذا الجهد يأتي في سياق التزام مصر بمعالجة الوضع الإنساني في حلب، وتخفيف معاناة أهلها، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد عناصر الرؤية المصرية المتكاملة للتعامل مع الأزمة السورية التي تجمع بين التحركات العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري، ومحاولة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كل مناطق سوريا، وبين العمل على استئناف المفاوضات السياسية للتوصل لحل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري المشروعة، ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة سوريا وسلامة إقليمها ومؤسساتها، ويجنبها مخاطر التحول إلى بؤرة لعمل المنظمات الإرهابية.

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